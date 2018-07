O Corinthians deve ser a base da seleção brasileira?

Pelé disse com todas as letras nesta segunda que o Corinthians deve ser a base da seleção de Felipão. O Rei do futebol pensa dessa forma principalmente porque o treinador não tem mais tempo para formar uma equipe para a Copa das Confederações, marcada para começar dia 15 de junho. Não basta apenas convocar o melhor elenco do Brasil. O que Pelé prega é ter uma seleção treinada. Daí sua disposição de buscar no Corinthians esse entrosamento. Quando estive com Pelé em sua casa, em reportagem feita pelo Estadão recentemente, ao lado dos jornalistas Luiz Antônio Prósperi e Eduardo Nicolau (fotógrafo), Pelé comentou que antes da Copa de 70, João Saldanha escalou os times de Botafogo e Santos para formar a base da seleção, que mais tarde seria campeã do mundo no México. Formou a base e depois convocou um Tostão, um Rivelino… Naquele dia ele já havia falado que o Corinthians deveria ser essa base, mesmo sabendo que o time de Tite não chega ao pés daquele Botafogo e Santos de 69/70.

