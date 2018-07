O Corinthians é o melhor do mundo

SÃO PAULO – Com a torcida fazendo do Estádio Nacional de Yokohama uma espécie de Pacaembu do Japão, o Corinthians não demorou para equilibrar o jogo diante do Chelsea, na manhã desse domingo. Suportou os primeiros 10 minutos como podia, encontrando seu espaço no gramado, respondendo com alguns contra-ataques e marcando forte, sem dar espaço para os rivais do time inglês. A bola foi do Chelsea no começo da disputa. A taça ficou com o Corinthians.

O jogo parou com insistência devido a ‘pegadinhas’ leves dos dois lados. A entrada de Jorge Henrique, provou-se em campo, foi providencial para fortalecer o lado direito do time, quase como uma espécie de segundo lateral. Ele e Alessandro se revezavam nas investidas de Cole. Do outro lado, Danilo e Fábio Santos combinavam boas jogadas. Iam se soltando, com cautela. Sem a bola, os corintianos corriam atrás dos jogadores do Chelsea. Não davam espaço, como queria Tite. A equipe só ‘acordou’ e viu que precisaria jogar também depois que Cássio fez sua primeira grande defesa. E que defesa! O goleiro do Corinthians pegou pelo rabo bola que escapava por baixo de seu corpo, em chute de Cahill. Um verdadeiro milagre, que dava ao Chelsea a condição de melhor em campo até aquele momento.

Cássio se transformaria no grande herói corintiano, e não sem méritos. Suas defesas incomodaram os jogadores do Chelsea, que o reverenciaram no fim da partida. Oscar disse que o goleiro jogou muito. “Parou o nosso ataque”. O melhor ainda estava por vir. A primeira boa chance do Corinthians foi com Emerson. O atacante-herói da Libertadores teve a bola em contra-ataque aos 17 minutos. Abriu pela direita enquanto Guerrero corria pelo meio da área para receber o passe, que não aconteceu. Emerson perdeu o bique da bola, tomou um jogo de corpo de David Luiz, o bom zagueiro do Chelsea, e desperdiçou a oportunidade. Lamentou-se, mas não tanto quanto Guerrero, livre na área.

A jogada, contudo, deu confiança ao time brasileiro, que aumentou sua cota de arremates nos minutos seguites, ora com Jorge Henrique, ora com Paulino. Na ‘numeralha’ do jogo, o Corinthians já era o que mais finalizava. Chutes tortos, chutes por cima, mas chutes a gol. E assim a equipe foi se soltando, ganhando moral, inflamando sua torcida (se é que precisava). Emerson teve mais uma bola de definição após erro de marcação da defesa rival. Ele caprichou tanto que a bola foi para fora, por cima do gol. O time inglês, que havia entrado em campo como favorito, já não era mais o único candidato a ganhar a partida. Também precisava dar uma resposta para diminuir o ânimo corintiano àquela altura.

Dos 37 minutos até o fim do primeiro tempo, o Chelsea retomou a bola e construiu as principais jogadas de ataque, uma delas, aos 38, talvez a bola que tenha feito de Cássio o melhor jogador da partida, além do Bola de Ouro. Moses recebeu na área e bateu de pé direito – bola que faz aquela curva e vai morrer na rede. Cássio se esticou para tocar com as pontas dos dedos e evitar gol certo.

CÁSSIO, O GRANDE

O Chelsea voltou do intervalo disposto a decidir logo a fatura. Queria o gol. Mais uma vez as primeira chances foram dos jogadores do time inglês. Aos 8, Cássio teve coragem para sair nos pés de Mata. Não havia brechas para furar o grandalhão brasileiro – Yokohama estava mesmo fadada a ver bons goleiros brasileiro em ação, a exemplo de Marcos na Copa do Mundo de 2002. De quebra, as defesas de Cássio empurravam o Corinthians para cima do adversário. E foi assim que o time de Tite virou a luta, primeiro equilibrando a disputa e depois se transformando no melhor em campo.

Aos 23 minutos, o gol. Gol de Guerrero. Gol de título. Gol de uma nação. Chorado, diga-se, mais ou menos como foi o gol de Basílio na final do Paulista de 1977. Sabor parecido. A mesma alegria. Importância tão grande quanto. Paulinho faz a jogada e deixa para Danilo concluir. O meia bate na zaga, a bola espirra e sobra para Guerrero cutucar de cabeça: 1 a 0. Resultado suficiente para fazer do Corinthians o melhor do mundo.

E tinha mais. Cássio ainda faria mais duas defesas de dar calafrios aos corintianos. Era praticamente um duelo do goleiro com o atacante espanhol Fernando Torres. Cássio humilhou. E quando sobreu o gol, aos 46, Torres estava impedido. Na beira do gramado, Tite e todo mundo do Corinthians pediam o fim da partida. O Corinthians sagrava-se o melhor do mundo.