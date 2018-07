O Corinthians sentirá falta de Liedson

Já que ninguém para o Corinthians e já que a diferença para o segundo colocado (o São Paulo) no Campeonato Brasileiro é de 7 pontos, os médicos do clube decidiram operar o joelho esquerdo de Liedson. Atleta nenhum gosta de fazer cirurgia, mesmo as mais simples, mas se pudesse escolher um momento, talvez fosse mesmo agora. O atacante corintiano reclama de dores há algum tempo. Pegou até uma semana de folga pensando que isso fosse ajudá-lo.

Liedson sai de cena num período em que o Corinthians lidera com certo conforto o Brasileiro, tem duas rodadas de vantagem para o São Paulo e três para o Palmeiras. É claro que ele vai fazer falta. Todos sabem que o time depende muito de seus gols. Mas se não parar, Liedson não aguenta chegar até o fim da temporada. E pode se arrebentar.

A previsão é que ele retorne em cinco semanas, portanto, em setembro, junto com Adriano, que começa a andar no campo e a perder peso. Não havia outra alternativa para o atacante corintiano. Tite terá de mudar um pouco o seu esquema porque não tem outro com as características de Liedson. A torcida terá de ter paciência também se a boa fase não continuar. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro domingo, em casa.

O Campeonato Brasileiro também vai ganhando forma com as equipes completando a mesma rodada. Até a 10ª jornada estava tudo uma bagunça. Agora, exceto pelo Santos, que tem 8 jogos, e pelo Flu, que tem 9, todos os outros estão na mesma condição. O Inter adiantou algumas partidas porque fará uma viagem curta atrás de dinheiro. Tem 12 jogos.