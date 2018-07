O desabafo de Felipão pegou bem

COLUNA PUBLICADA NO JT DESTA QUARTA-FEIRA

Amigo do futebol, hoje a bola vai rolar. Na Vila, o melhor jogo: Santos e Flamengo. Muricy contra Luxemburgo. Ganso versos Ronaldinho Gaúcho. Neymar diante de Thiago Neves. Se as duas equipes mantiverem suas propostas ofensivas, vai ser um jogão. Não perco. Como também se espera reação do Palmeiras contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, após Felipão ter comprado briga com os torcedores que foram domingo a Macaé xingar seus jogadores depois da derrota para o Fluminense.

Os escolhidos da vez eram Marcos Assunção e Luan. O volante até foi chamado de “cachaceiro” só porque foi visto na noite sabe-se lá quando e em que situação. Não me lembro de ter lido qualquer informação de que Assunção tenha faltado a treinos ou cometidos excessos no clube. E pouco me importa o que ele faz em suas horas vagas. O torcedor deveria saber primeiro se o atleta está dando mancada antes de condená-lo.

E se conheço Felipão, e conheço bem porque cobri o Palmeiras em sua primeira passagem pelo clube, digo que ele é o primeiro a botar a boca no trombone quando o jogador sai da linha e prejudica o bom rendimento do time.

Lembro-me de uma vez em que ele teve problemas com aquele elenco de 1999, liderado por Evair, Zinho, Paulo Nunes, Júnior Baiano e outros. Os caras, não esses, estavam arrebentando na noite de São Paulo. Chegavam no treino um bagaço e mais tomavam água que corriam nos campos da Academia. Felipão bufava de raiva. Até que num treino aberto para a torcida, uma organizada da cidade ganhou o CT para protestar, já sabendo da farra de alguns atletas que um passarinho havia assoprado para ela. Com um monte de quadros de jogadores, desses envidraçados em molduras de madeira, os torcedores subiram na arquibancada do campo principal e foram destruindo um a um os quadros, atirando-os no chão quando os jogadores iam entrando no gramado. O grupo ficou assustado. Felipão observava de longe, braço cruzado, ao lado do auxiliar Murtosa.

Naquela vez, ele não saiu em defesa de ninguém, diferentemente do que fez domingo. “Sou eu que escalo. Então, eles (os torcedores) têm de falar é comigo. E passo na Pompeia todos os dias…” Felipão perdeu o jogo, mas ganhou o grupo, se é que ainda não o tinha nas mãos. Por isso se espera a gratidão desses jogadores hoje. Não de Luan e Assunção, mas de todos.

LUAN – é um atacante esforçado e taticamente importante pata o time. Mas chuta mal e consegue irritar o torcedor

MARCOS ASSUNÇÃO – Depois que renovou contrato, caiu um pouco de produção. Ocorre que é jogador integrado ao elenco e titular absoluto. As bolas paradas são a principal arma do Palmeiras. Não dá para begar isso.