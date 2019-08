O Figueirense precisa de apoio dos outros clubes e da ajuda da federação local e CBF

Problema antigo… A primeira vontade é de condenar o Figueirense e sair em defesa dos jogadores, que não recebem salários sistematicamente desde 2017, conforme relatado pelos líderes do movimento. A segunda é tentar entender o que se passa com o clube, se há ou houve dinheiro e ele sumiu, se os dirigentes têm culpa no cartório por deixar chegar à atual condição e por que as entidades responsáveis, como Federação local, e CBF não diagnosticaram o problema com antecedência.

W.O…. Há muitos problemas: salários atrasados, direitos de imagens devidos, Fundo de Garantia não recolhido e rescisões não pagas a ponto de o time se recusar a entrar em campo, como fez nesta terça-feira. Fazia tempo que não via notícia de W.O. no futebol. E foi exatamente isso o que aconteceu com o Figueirense diante do Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time esteve na Arena Pantanal, mas em face de uma recusa de novo acerto nos salários, resolveu dar meia volta e subir no ônibus que levou os jogadores para o estádio. O cenário é deplorável.

Rebaixamento… Se o Figueirense fizer de novo, ou seja, não entrar em campo sábado, o time automaticamente é rebaixado para a Série C. Fundo do poço, portanto. Haverá uma debandada geral e uma enxurrada de processos na Justiça.

O que fazer… O que o Figueirense precisa é de um diagnóstico para saber o que fazer e quem responsabilizar. A Federação de Santa Catarina precisa intervir nisso e não lavar as mãos simplesmente diante da agonia de um clube filiado e de um elenco de atletas que reivindicam o pagamento legítimo de seu trabalho. Tudo errado. A CBF, da mesma forma, não poderia deixar o caso chegar aonde chegou. Estamos falando de um time importante da Segundona e de trabalhadores honestos do elenco.

A CBF poderia ter um fundo… Os outros clubes também precisam se interessar pelo assunto para que não se tornem vítima do mesmo caos. A partir daí, uma decisão deveria ser tomada. O futebol poderia ter um fundo para socorrer esses clubes, claro, diante de transparência de suas contas e responsabilidade de gestão. E também deveria existir na CBF um grupo de profissionais para isso, para acompanhar e orientar sobre a saúde financeira dos clubes, com regras para mantê-los em atividade. Há muitos clubes no Brasil e muitos clubes tradicionais, mas os times que não conseguem honrar seus compromissos poderiam repensar se deveriam manter as portas abertas. A CBF deveria tomar essa frente. É fundamental a ajuda para poder pagar jogadores e funcionários do clube.