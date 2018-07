O futebol brasileiro precisa aprender muito com o marketing europeu

A Liga dos Campeões, torneio mais charmoso e importante da Europa, rouba a cena e a atenção dos torcedores do mundo inteiro nesta semana. Mesmo aqui no Brasil, onde vivemos a dura realidade dos penapolenses e mirassóis, além dos clubes tradicionais que vivem na eterna gangorra dentros das temporadas, Bayern, Barcelona, Real Madrid e Borussia, dois gigantes da Espanha e outros dois do mesmo tamanho da Alemanha, já caíram no gosto da nossa garotada. E muitos outros da Europa também. Tem moleque que conhece mais as cores e distintivos dos times de fora do que daqueles que camelam nos rincões do País. Não deveria ser assim. Mas é. E por quê? Por vários motivos. Vamos pegar o exemplo do Real Madrid. Mas poderia ser qualquer outro. O clube espanhol faz sua pré-temporada na Ásia e agora nos Estados Unidos, por determinação do técnico José Mourinho. Seus jogos são negociados mundo afora. Seus jogadores vendem camisa. Para não perder essa pegada, mesmo em tempos de vacas magras e sem conquistas, ter um elenco forte nunca deixou de ser reivindicação de treinadores e presidentes. Assim como mostrar-se ao planeta se faz necessário todos os dias.

E se o Real Madrid não ‘vende’ em Barcelona, o time vai atrás de outras praças para expandir seu negócio e sua torcida. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Inter e tantos outros do futebol brasileiro teriam a mesma facilidade para ganhar o mundo dado algumas conquistas importantes na história. No passado era assim. Os clubes do Rio, sobretudo, arranjavam brechas nas agendas para excursões. Tudo bem que havia no Botafogo um Garrincha. Ou um Pelé no Santos. Mas não só por isso. Perdemos esse bonde, mas poderemos tomá-lo em outra esquina, mais para frente, com mais marketing, divulgação, montando escolinhas como o Boca Juniors faz no Brasil e tendo bons jogadores. Tudo é uma questão de trabalhar a marca do clube, e isso passa diretamente pela qualidade do elenco. Uma coisa chama a outra.

Corinthians e São Paulo, por exemplo, estudam a possibilidade de disputar a Recopa na China. Ótima ideia. Nem precisava ir tão longe. Bastava marcar o jogo em algum estado do Nordeste. Mas e o fato de deixar os torcedores locais, da cidade de São Paulo, a ver navios? Não deixam. Há cerca de 70 jogos por temporada no futebol brasileiro. É jogo pacas. Dez desses poderiam muito bem ser disputados em outros lugares, cidade novas, países diferentes. O Santos saiu da Vila nesse Paulistão e conseguiu colocar bons públicos no Pacaembu, embora a proximidade das cidades pode fazer com que o público seja parecido. Perdemos quatro meses com os estaduais. É fato também. Os times que poderiam fazer a alegria de muita gente se valeram de equipes mistas, quando não reservas, e futebol sonolento, sem craques e empolgação. O São Paulo foi assim. A única exceção ainda é o Santos, que tem Neymar. Mesmo assim, o clube trabalhou muito mal a permanência do craque em suas fileiras nesses dois últimos anos.

Nossas rendas e bilheterias, exceto nos jogos do Corinthians, são baixas a não ser quando há alguma emoção em jogo, como a partida do São Paulo com o Atlético-MG, ou ainda a ‘decisão’ do Palmeiras com o Libertad. Fora isso, é vergonhoso. Daí a necessidade de se repensar tudo, e melhor: da cabeça de nossos dirigentes à comodidade de quem merece e paga pelo espetáculo, o torcedor.