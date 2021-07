‘O futebol está voltando para casa’, a música dos ingleses sobre uma de suas maiores paixões; veja o vídeo

Foto: AFP

Achei esse vídeo no YouTube sobre a paixão do torcedor inglês pelo futebol. Diz respeito ao hino cantado nas partidas da seleção da Inglaterra, cujo país nos deu o futebol. O time nacional inglês ganhou uma única Copa do Mundo, em 1966, quando Pelé falou, após a eliminação do Brasil, que jamais disputaria outro Mundial. Felizmente para os brasileiros ele mudou de ideia e ganhou a Copa de 1970.

Desde então, os ingleses cantam a ‘voltam do futebol para casa’ (Football is coming home). Cantaram na vitória da Inglaterra sobre a Dinamarca por 2 a 1 na Eurocopa 2020, dando ao time lugar na final da competição contra a Itália, domingo, 16h. Trouxe então a música inteira para vocês e sua letra em inglês e português, em tradução livre.

LETRA EM INGLÊS

It’s coming home

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home (we’ll go getting bad results)

It’s coming home

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home

It’s coming home

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home

It’s coming home

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home

Everyone seems to know the score

They’ve seen it all before

They just know

They’re so sure

That England’s gonna throw it away

Gonna blow it away

But I know they can play

Cause I remember

Three Lions on a shirt

Jules Rimet still gleaming

Thirty years of hurt

Never stopped me dreaming

So many jokes, so many sneers

But all those oh-so-nears

Wear you down

Through the years

But I still see that tackle by Moore

And when Linekar scored

Bobby belting the ball

And Nobby Dancing

Three Lions on a shirt

Jules Rimet still gleaming

Thirty years of hurt

Never stopped me dreaming

(What a save, Gordon Banks!

(Good old England, England that couldn’t play football)

(England have got it in the bag)

I know that was then but it could be again

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home

It’s coming home

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home (England has done it)

It’s coming home

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home

It’s coming home

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home

Three Lions on a shirt (it’s coming home, it’s coming)

Jules Rimet still gleaming (football’s coming home, it’s coming home)

Thirty years of hurt (it’s coming home, it’s coming)

Never stopped me dreaming (football’s coming home)

Three Lions on a shirt (it’s coming home, it’s coming)

Jules Rimet still gleaming (football’s coming home, it’s coming home)

Thirty years of hurt (it’s coming home, it’s coming)

Never stopped me dreaming (football’s coming home)

Three Lions on a shirt (it’s coming home, it’s coming)

Jules Rimet still gleaming (football’s coming home, it’s coming home)

Thirty years of hurt (it’s coming home, it’s coming)

LETRA EM PORTUGUÊS

Está voltando para casa

Está voltando para casa

Está chegando

O futebol está voltando para casa (vamos ter maus resultados)

Está voltando para casa

Está voltando para casa

Está chegando

O futebol está voltando para casa

Está voltando para casa

Está voltando para casa

Está chegando

O futebol está voltando para casa

Está voltando para casa

Está voltando para casa

Está chegando

O futebol está voltando para casa

Todo mundo parece saber a pontuação

Eles já viram de tudo antes

Eles apenas sabem

Eles têm tanta certeza

Que a Inglaterra vai jogar isso fora

Vou explodir

Mas eu sei que eles podem jogar

Porque eu lembro

Três leões em uma camisa

Jules Rimet ainda brilhando

Trinta anos de dor

Nunca me deixou de sonhar

Tantas piadas, tantos escárnios

Mas todos aqueles oh-tão-perto

Te desgastar

Ao longo dos anos

Mas eu ainda vejo aquele tackle de Moore

E quando Lineker marcou

Bobby acertando a bola

E Nobby Dançando

Três leões em uma camisa

Jules Rimet ainda brilhando

Trinta anos de dor

Nunca me deixou de sonhar

(Que salvaguarda, Gordon Banks!

(Boa velha Inglaterra, Inglaterra que não podia jogar futebol)

(A Inglaterra tem na bolsa)

Eu sei que foi então, mas poderia ser novamente

Está voltando para casa

Está chegando

O futebol está voltando para casa

Está voltando para casa

Está voltando para casa

Está chegando

O futebol está voltando para casa (a Inglaterra conseguiu)

Está voltando para casa

Está voltando para casa

Está chegando

O futebol está voltando para casa

Está voltando para casa

Está voltando para casa

Está chegando

O futebol está voltando para casa

Três Leões em uma camisa (está voltando para casa, está chegando)

Jules Rimet ainda brilhando (o futebol está voltando para casa, está voltando para casa)

Trinta anos de dor (está voltando para casa, está chegando)

Nunca me deixou de sonhar (o futebol está voltando para casa)

Três Leões em uma camisa (está voltando para casa, está chegando)

Jules Rimet ainda brilhando (o futebol está voltando para casa, está voltando para casa)

Trinta anos de dor (está voltando para casa, está chegando)

Nunca me deixou de sonhar (o futebol está voltando para casa)

Três Leões em uma camisa (está voltando para casa, está chegando)

Jules Rimet ainda brilhando (o futebol está voltando para casa, está voltando para casa)

Trinta anos de dor (está voltando para casa, está chegando)

Nunca me deixou de sonhar (o futebol está voltando para casa)