O Grêmio vai sofrer por causa do episódio de racismo de sua torcida

A mostra foi dada na partida contra o Flamengo, sábado, no Maracanã, diante de 60 mil flamenguistas. O Grêmio e seu torcedor vão sofrer nas partidas fora da Arena, em Porto Alegre, neste Brasileirão, por causa do atos de racismo contra o goleiro Aranha. Toda vez que o time sair de casa, vai ter de encarar as provocações das torcidas adversárias, imagino que em algumas regiões do País mais ainda do que foi no Rio.

O torcedor brasileiro não quer esquecer o episódio envolvendo o goleiro santista, quando Aranha foi xingado de ‘macaco’ por um pequeno grupo de gremistas. Percebi isso na partida contra o Flamengo porque algumas faixas contra o racismo foram levantadas no estádio. É uma situação perigosa, essa de fazer justiça com as próprias mãos, no caso, hostilizar a torcida gremista pelo ocorrido.

Digo que não cabe aos torcedores das outras equipes punir ou oferecer do mesmo ‘veneno’ para os gremistas, porque desse modo todos os outros torcedores estarão se juntando aos criminosos e sendo iguais a eles. O preconceito também diz respeito, além da cor da pele, às opções sexuais e locais de nascimento, por exemplo. Vejo que há uma pré-disposição de condenar todo o Rio Grande do Sul pelos xingamentos da torcedora Patrícia Moreira ao goleiro Aranha, e isso não pode acontecer de forma alguma. Agir dessa maneira é ser preconceituoso contra os gaúchos, e esse não é o caso. Repito: se isso for levado adiante por parte dos torcedores do Brasil quando o Grêmio estiver em campo fora de casa, todos estarão cometendo a mesma injúria. Tomara esteja enganado, mas pelo que vi domingo no Maracança, pela televisão, imagino que isso pode ganhar força. Daí o alerta.

O que aconteceu na Arena Grêmio foi um crime cometido por uma minúscula parcela de gremistas e isso não pode ser generalizado como um ato da nação tricolor gaúcha. O STJD puniu o clube em primeira instância entendendo sua responsabilidade no ato, porque estava em sua casa, e há um inquérito policial investigando os envolvidos. Deixemos então para as autoridades competentes tomarem as decisões. Ao torcedor, de norte a sul do Brasil, cabe torcer, se possível sem provocar porque o tema é bastante delicado na nossa sociedade.