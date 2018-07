O Imperador diante de sua nova gente

Adriano será apresentado domingo, no Pacaembu, ao torcedor corintiano. O time enfrenta o São Caetano e o Imperador será a principal figura da festa. Ele vai entrar em campo para receber os tradicionais aplausos. Vai acenar para o público, fará juras de amor ao clube e depois acompanhará o jogo do seu novo time das tribunas. O script é o mesmo de todas as suas outras apresentações.

O corintiano, também como os torcedores das outras equipes, darão as boas vindas com os dois pés atrás. Desconfiados, torcendo o nariz. Esperam que Adriano responda logo ao investimento e barulho provocados com sua chegada. O contrato está assinado com cláusulas de produtividade. Ocorre que o corintiano não tem demonstrado muita empolgação com o atacante. O apoio foi dado com ressalvas.

O fracasso na Roma ainda repercute em sua carreira. O corintiano quer vê-lo treinando no CT. Aí sim vai começar a acreditar no novo Imperador.