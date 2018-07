O jogador brasileiro aprendeu a protestar

O futebol brasileiro está mesmo se modificando. Para melhor, arrisco em dizer. Refiro-me à postura dos jogadores de Cruzeiro e Vasco que tomaram decisões duras e de respeito contra presidentes e diretores de seus respectivos clubes. O atraso nos salários motivou o elenco do time mineiro a enviar carta de repúdio ao presidente. Os atletas ficaram inconformados com a ironia do cartola ao dizer que ‘jogador ganha mal mesmo e que não pode esperar alguns dias para receber o pagamento do mês.”

No Rio, a bronca foi além. Os jogadores do Vasco, também revoltados com a falta de pagamento de salário, 13º e direitos de imagem, decidiram não se concentrar para a partida desta quarta-feira contra o Bangu. Vão se apresentar ao técnico às 10 horas da manhã no dia do jogo.

Se a moda pega, e parece que já pegou, os dirigentes de futebol terão de ser mais sérios e honrar seus compromissos financeiros. Isso pode ter duas consequências imediatas: os cartolas vão dar lugar a dirigentes competentes e que não querem ter seus nomes envolvidos em situações como essas; o salário dos jogadores vai baixar. Os presidentes não vão mais se comprometer ao que sabem que não podem pagar.