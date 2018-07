O Mago voltou

De volta após 20 dias de férias.

E foi bom ver o Palmeiras vencer a primeira partida oficial do ano, contra o Bragantino por 2 a 1 fora de casa. Também foi bom ver Valdivia jogar bem. Um pouco fominha e ainda com aquela irritante mania de falar com o juiz, mas o chileno fez boa apresentação em Bragança Paulista. A torcida espera que ele faça juz a cada centavo do seu salário este ano, já que em 2011 o gringo foi um fiasco. O próprio Valdivia sabe que precisa mostrar algo em 2012. E que precisa se envolver com a bandeira do Palmeiras.

O time de Palestra Itália ainda é fraquinho. O ataque precisa comer muito arroz com feijão, ter mais confiança. Começar com vitória sempre dá ao torcedor esperança de dias melhores. É assim que o palmeirense deve estar se sentindo hoje.