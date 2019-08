O maior erro de Tite desde que chegou à seleção foi chamar Neymar para esses amistosos

O maior erro… Ter convocado Neymar para os amistosos da seleção brasileira contra Colômbia e Peru, dias 6 e 10 respectivamente, nos Estados Unidos foi o maior erro de Tite desde que ele assumiu o posto. Ele peca por continuar com o jogador num momento terrível profissionalmente dele.

Neymar zomba de nós... O atacante não quer ficar no PSG, mesmo tendo contrato. O atacante fez seu último jogo antes da Copa América, no amistoso diante do Catar. Neymar se machucou e depois foi visto se divertindo como se o pé machucado estivesse totalmente recuperado. O Campeonato Francês já começou e Neymar não joga, com a desculpa esfarrapada de que ainda precisa cuidar do seu tornozelo.

Cadê a meritocracia… E Tite, no alto de seu discurso de meritocracia, chama o jogador para defender a seleção. Passa por cima de tudo isso. Tite perdeu a chance de mostrar a ele que não se pode fazer tudo no futebol. E que há consequências pelos atos. Tite é incapaz de dar lições ao jogador e de mostrar que a seleção não é a casa da sogra.

Mão na cabeça de novo… São amistosos que não precisariam da presença do jogador. Mas Tite perde a chance de ensiná-lo, de valorizar que o Brasil precisa, além dos melhores, dos mais envolvidos também. E não me venha com o argumento de o time precisa dele e que dentro da seleção Neymar nunca deixou dúvidas sobre seu caráter. Estender a mão demais também pode ser um erro, pode provocar dúvidas nas outras pessoas, no torcedor e jogadores bem mais envolvidos com sua profissão.