O Palmeiras corre atrás de Zé Love, ex-Santos

O Palmeiras começa sua corrida por reforços para a temporada de 2013. Ameaçado de ser rebaixado no Brasileirão, mas ainda com chances de escapar, a diretoria do time barganha com a Libertadores, competição que vai disputar. E oferece isso a seus interessados. O nome da vez é o atacante Zé Love, que está no Siena, mas cujo contrato pertence ao Genoa, ambos da Itália. O jogador, que recentemente anunciou ter comprado uma Lomborghini por R$ 1,5 milhão, está na mira do gerente de futebol do Palmeiras, César Sampaio. O cartola já conversou algumas vezes com o empresário do jogador.

Zé Love ficou conhecido no Santos por perder gols importantes e na cara do gol. Mas tem seu espaço na Itália. Ele estaria querendo voltar ao Brasil para ficar mais perto de sua gente e também por causa da Copa do Mundo, embora nunca tenha sido convocado por Mano Menezes.

O que pode facilitar a transação é o fato de o Siena ser o último colocado no Campeonato Italiano.