O Palmeiras é um amontoado de jogadores ruins que envergonham sua história e tradição. Dá pena

A derrota de 6 a 0 do Palmeiras para o Goiás não surpreende, apesar dos números vexatórios, apenas expõe a condição do time paulista de pior do Campeonato Brasileiro. Seus jogadores, embora um ou outro possa merecer dose de esperança, são, na média, ruins e jogam sem confiança. De modo a um puxar o outro para baixo, para o fundo do poço, onde se encontram nesse momento. E certamente onde deveriam ficar. O Palmeiras, além desse amontoado de jogadores correndo sem saber para onde, tem problemas sérios de comando.

Refiro-me ao presidente Paulo Nobre e ao homem forte José Carlos Brunoro, que formavam uma dupla de esperança no começo da gestão, mas que agora, no reflexo do time, ou o contrário, se mostram fracos e sem ideias de mudar esse cenário horroroso, para dizer o mínimo. Nobre esteve com políticos no fim de semana, abrindo sua casa para candidatos, quando deveria se concentrar com o grupo para passar confiança e proteção. Brunoro é o cara que sempre dá a cara para bater, mas que também mostra-se incapaz de fortalecer o Palmeiras.

Dorival Junior, que vai carregar essa goleada na pele feito uma tatuagem, uma marca para sempre, é, digamos, o menos culpado, embora também deva ser responsabilizado pelo fracasso desse domingo no Serra Dourada. Claro. Quando não se tem um time, o treinador precisa pensar com mais humildade, deixar de inventar jogadores medíocres fora de posição, jogar feio, se for o caso, embora esse quesito o Palmeiras tira de letra, porque nem mesmo quando esteve mais competitivo em campo neste Brasileirão, o time jogou bonito. O Palmeiras não tem uma equipe. E olha que o torneio está no returno.

Apesar do vexame deste domingo, é preciso tirar forças sabe-se lá de onde para continuar, para tentar dar um mínimo de dignidade e respeito à sua torcida. O palmeirense sofre calado, humilhado, mas ainda com uma gota de esperança em relação à salvação, contra a degola. Trocar de treinador, comprovou-se, não melhora equipe ruim nem faz jogadores ruins jogarem melhor. A boa notícia é que o Palmeiras, no fundo do poço, na lanterna, só tem um caminho.