O Palmeiras oferece migalhas para o seu torcedor

O Palmeiras não deu liga. Nem vai dar. Prestes a entrar em agosto e depois de amargar sua segunda eliminação na temporada em que se propôs a ganhar tudo, o time ainda sofre com más atuações, falta de personalidade e de doses de malandragem e quase sem nenhum amadurecimento na hora de decidir. Fosse o Palmeiras um time argentino nesta quarta no Mineirão, quando vencia por 1 a 0 e precisava segurar o resultado por mais cinco minutos, não teria permitido o empate. Esse era o cenário do Palmeiras: 1 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo. Resultado que o garantia na fase semifinal da Copa do Brasil.

Cuca passou a semana treinando esse time para essa partida. E nada de diferente foi visto em campo, talvez não por culpa dele, mas por falta de personalidade dos jogadores. Borja já deu para a torcida. O atacante de R$ 33 milhões fracassou. Demorei para colocar esse ‘carimbo’ e nem queria fazê-lo, sabedor dos altos e baixos dos jogadores, das boas e más fases na carreira. Mas Borja parece distante de tudo, do esquema tático e da disputa dentro de campo. O Palmeiras caiu num conto com sua contratação. Há outros na mesma condição. Egídio teve a chance de fazer o segundo gol do time, num contra-ataque. Poderia até dar o passe. Preferiu chutar desequilibrado.

Não é pelo lance ou pela eliminação. Egídio é raso. Dificilmente joga bem a ponto de ter sua atuação destacada na rodada. E quando mais se espera dele, nada acontece. Já está no Palmeiras há anos. Felipe Melo também perdeu espaço, confiança e futebol. Nada fez para modificar o time. Mostrou-se comum. O Palmeiras tem em seu elenco jogadores medianos, a maioria nota 6. E Cuca não tem conseguido tirar mais nada deles a não ser o básico. Se tivesse um padrão de jogo definido e jogadores mais bem entrosados, a exemplo do Corinthians, poderia ir mais longe. Ocorre que não tem. Suas vitórias são com sofrimento, quase nunca com boas atuações, daquelas de encher os olhos. O torcedor nunca sabe o que esperar.

Você não vê alegria nesse Palmeiras, que está sempre pressionado pelos resultados. Esperava-se muito de um grupo que oferece pouco. O Palmeiras dá migalhas para seu torcedor. E migalhas não enchem a barriga. É preciso agora resgatar e recolher a toalha no Campeonato Brasileiro e apostar tudo na Libertadores, diga-se, sem garantia de nada. Porque esse Palmeiras não deu liga.