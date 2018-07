O Palmeiras precisa de mais um milagre neste sábado

A paulada que o Palmeiras tomou na Sul-Americana, perdendo para o Millonarios por 3 a 0 e dando adeus à Sul-Americana, precisa refletir de forma positiva no elenco em seu calvário no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o time estava remendado e que muitos titulares não atuaram, enfraquecendo ainda mais o que já é um tanto fraco. Os principais jogadores foram poupados para evitar desgaste diante do Inter. Então, precisam jogar. Uma vitória neste sábado no Beira-Rio muda o cenário na Academia. O time busca mais um milagre na competição.

O Palmeiras precisa de uma vitória, diga-se, aliada a tropeços de alguns rivais. O primeiro que tem de cair é o Sport, um passo à frente do Palmeiras na classificação geral. Bahia, Portuguesa e Flamengo são os adversários que o palmeirense deve secar. O Flamengo, com 40 pontos, joga só na próxima quarta contra o Atlético-MG. Pedreira. É muito provável que perca. O Atlético é mais forte e está embalado para estragar a festa do Flu.

A Portuguesa, com 39, visita o Figueirense, penúltimo colocado. O time do Canindé, mesmo fora de casa, tem mais chances de somar os três pontos. Se perder, entra na briga com os que tentam fugir do descenso. E há o Bahia, o rival mais próximo dos times da zona da degola. O Bahia, com 36 pontos, recebe o Grêmio, outro embalado e brigando para se manter no G-4. Para animar o torcedor palmeirense, é bem provável também que aconteça uma vitória do time gaúcho.

O problema é o Palmeiras fazer a parte dele. Ganhar do Inter no Beira-Rio não é fácil. Com 48 pontos, o Colorado também precisa dos três pontos para se aproximar do São Paulo, o quarto classificado, e ultrapassar o Vasco. Gilson Kleina sabe disso. Existe a oportunidade de Correia e Maikon Leite serem liberados pelos médicos. Mais uma vez na competição, o Palmeiras vai para o tudo ou nada. Até agora está dando nada.