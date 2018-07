O passo do Palmeiras foi gigantesco na Copa do Brasil

A vitória do Palmeiras sobre o Grêmio por 2 a 0 foi mais que surpreendente. Sobretudo porque ocorreu dentro do Olímpico. Nem o mais entusiasmado torcedor alviverde apostaria seco nesse resultado. O Palmeiras não demonstrou nas rodadas anteriores do Brasileirão, com equipe titular e tudo, condições de ganhar dessa maneira.

A vitória foi ótima para Felipão e seu elenco e praticamente coloca o time na final da Copa do Brasil, que vale vaga na Libertadores de 2013. Isso mudaria o status do Palmeiras nesse momento. Luxemburgo não tem uma equipe melhor do que a de Felipão. É claro que o Grêmio pode ganhar do Palmeiras em Barueri, mas não será fácil.

O palmeirense festejou muito nesta quarta e continua festejando. Tem esse direito. O que não quer dizer que tudo de ruim do time seja empurrado para debaix0 do tapete. O Palmeiras ainda é um time limitado. Vive de lampejos. Ao menos agora os jogadores terão mais tranquilidade para a partida de volta.

Sem querer ser chato, mas já sendo, o Palmeiras precisa reagir no Brasileiro para não sofrer mais na frente com a possibilidade de rebaixamento.