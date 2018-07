O primeiro ato começa nesta quarta de manhã

O Japão nunca mais será o mesmo após a invasão dos corintianos, a terceira de sua história – as duas outras foram no Rio, em 1976 e 2000. A festa feita até agora nas ruas, estádios e hotel, onde a delegação se hospeda, tem sido digna da forma de torcer dos seguidores do time, pra lá de irreverente para dizer o mínimo. É contagiante. Agora, os torcedores querem ensinar os ‘japoneses’ a apoiar a equipe como eles fazem. Impossível. O máximo que um japonês faz durante uma partida é foto dos jogadores que vão cobrar os escanteios. São rápidos nos flashes.

Envolto então nesse clima de celebração e apoio irrestrito, o Corinthians confabula como ganhar esse Mundial e trazer para o Brasil a taça mais cobiçada do mundo, pelo menos dos clubes da América do Sul. E cada um tem a sua receita. Jogar sério. Joga bem. Partir contudo para cima. Apostar na união do elenco. Ter paciência. De todas as previsões que li, a que mais achei com a cara do Corinthians foi a feita pelo ex-jogador Biro-Biro: ‘vai ser nos pênaltis’. E dá-lhe sofrimento!

Tite pensa um dia de cada vez, como fazem aqueles de paciência oriental. Treina para derrubar o Al Ahly, que se garantiu depois de eliminar os japoneses do Sanfrecce. Foi a primeira zebra da competição, uma vez que o time local, além da condição de anfitrião, era apontado como favorito para desafiar os brasileiros na semifinal. Deu o clube egípcio. Bem ou mal, é sempre um fator a mais para se preocupar, embora Tite, após conhecer seu rival, comentou que já esperava pela vitória do Al Ahly. Disse o diabo dos egípcios, muito provavelmente para fazer com que seus jogadores não percam a concentração e a entrega na estreia.

Estreia também é sempre um momento complicado. O Corinthians terá de passar por isso e controlar suas ansiedades. Nesta temporada, o time do Parque São Jorge derrapou em suas estreias. No Paulistão, apanhou da Lusa por 2 a 0. Na Libertadores, que ganhou, ficou no empate por 1 a 1 diante do Táchira. E no Brasileirão, perdeu para o Fluminense por 1 a 0. O Al Ahly deixou essa condição para trás. Já jogou e já ganhou.

O frio também vai atrapalhar um pouco. E aí atrapalha mais o adversário, acostumado a jogar em temperaturas altas. Neva em Toyota. Os jogadores do Corinthians que foram ao estádio ver a partida entre seus provavéis oponentes passaram frio. E olha que estavam todos encapuzados. E passarão mais quando estiverem de calcão e camisa em campo. Tite vai apertando o ritmo a cada dia para que o time chegue na quarta pronto, em ritmo de competição, com sangue nos olhos (no bom sentido) para fazer a sua parte. Time por time, o Corinthians é melhor, tem mais poder de fogo e fecha com mais qualidade os espaços no meio para a defesa. Então, é só exercer essa ‘superioridade’ para passar pelo primeiro obstáculo.

É isso o que os corintianos esperam. A alegria e a empolgação demonstradas até agora pela torcida, lá e aqui, não abrem brechas para a possibilidade de fracasso diante do Al Ahly. Mas como diz o outro: é preciso jogar e ganhar. Equipe nenhuma do mundo, nem o badalado Barcelona, ganha partida na véspera. Essa lição, sobretudo na campanha da Libertadores deste ano, o Corinthians aprendeu. Só precisa levar para campo.