O primeiro dia é sempre confuso na Seleção

O primeiro dia de uma cobertura de Copa do Mundo é sempre o mais difícil. Para todo mundo. Nem a CBF sabia ao certo a situação de chegada de todos os jogadores. Alguns vieram de manhã, como o atacante Nilmar, e outros atrasaram, como o técnico Dunga, que ficou sem teto para decolar de Porto Alegre para Curitiba. O lateral Michel Bastos chegou de carro pelo portão dos fundos do CT do Caju, onde a delegação está hospedada. Passou por uma muvuca até dar meia volta e tomar o caminho certo. Chegou 11 horas em ponto, como estava previsto. Até que tudo se ajeitasse, muitos jornalistas permaneceram do lado de fora do complexo, debaixo de chuva ou tentando se esconder num toldo montado por alguns patrocinadores da CBF como forma de cortesia. Quebrou um galhão até o assessor da CBF, Rodrigo Paiva, colocar todo mundo pra dentro. Não houve nenhuma movimentação por parte dos jogadores. Eles fizeram exames clínicos, de sangue e outros mais até o fim da noite. O médico José Luís Runco e o preparador físico Paulo Paixão atenderam a imprensa. Apostaram numa recuperação boa e a tempo de Kaká e Luís Fabiano e apostaram numa hegemonia física do grupo depois dos três primeiros jogos. Dunga não deu o ar da graça. Foi pego pelo fotógrafo Wilton Júnior, do Grupo Estado, dando uma volta nos campos do CT do Caju, fazendo aquela avaliação de começo de trabalho. Nada mais. A rotina deverá ser a mesma amanhã. Somente lá para segunda ou terça-feira é que o time deverá bater uma bolinha. Estamos todos ansiosos para ver o Brasil em ação, ao menos nos treinos e jogos amistosos. Nem os jogadores aguentam esta fase inicial de preparação, mas ela é necessária. É ela que dará sustentação para a Copa.