O primeiro passo foi dado: Corinthians na final do Mundial

Sofreu no segundo tempo. E daí? O Corinthians jogou com o regulamento debaixo do braço e deu seu primeiro passo no Japão: bateu o Al Ahly por 1 a 0 e se garantiu na final. Ou o torcedor achava que o Corinthians fosse mostrar o fino da bola, como fizeram Santos na estreia do Mundial de 2011 e o Barcelona, seu algoz no mesmo campeonato? Claro que não. O Corinthians não é um time brilhante. Não foi um time brilhante na Libertadores.

Se o torcedor japonês, e do mundo inteiro que agora acompanha o Mundial do Japão, também esperava arte e espetáculo, quebrou a cara. Talvez o Chelsea mostre mais. Tenho dúvidas. Corinthians e Chelsea, nesse quesito, empatam: são equipes regulares, de alguns bons jogadores, mas longe da categoria de Barcelona e também de Santos. São times eficientes.

E foi um futebol eficiente que classificou o Corinthians nesta quarta, na primeira batalha da competição no Japão. Fez um gol e se defendeu. Correu riscos, mas conseguiu levar a vantagem até o fim. Surpreso? Não deve estar. Foi dessa mesma forma que o time de Tite se sagrou na Libertadores e também no Brasileiro de 2011. O Corinthians é um grupo bem entrosado, que sabe o que quer, eficiente e bem poscionado em campo. Isso, no entanto, não diminui sua glória e apresentação em Toyota. É que sempre esperamos jogos bonitos, de bom futebol, empolgantes pela beleza. Não foi isso que vimos na estreia do Corinthians. Paciência.

O time brasileiro, como todos os outros do País, entram emj campo para ganhar jogos e não mais para jogar bonito. Esse tempo parece ter ficado para trás. Uma pena.