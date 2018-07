O problema de Pato é a cabeça, como Adriano. Ele é do tipo de fretar jatinho e virar o mundo

Alexandre Pato caminha para ser um novo Adriano no futebol brasileiro. Não digo isso em relação às confusões que o Imperador entrava fora de campo, mas ao fato de falhar nas equipes que sonham com seu futebol, ou ao menos com o futebol de começo de carreira. No caso de Pato, do futebol que o levou e manteve por cinco temporadas na Europa. O problema de Pato é o mesmo de Adriano num quesito: ambos são fracos de cabeça.

Pato é do tipo de fretar jatinhos e se mandar para uma festa em Paris ou uma recepção chiquetosa em Milan. Não faz conta de gastar o que tem. Tem muito. Como tinha Adriano. Recebe o equivalente a R$ 800 mil mensais. É mal assessorado porque também não permite que as pessoas o ajudem. É bom moço, mas totalmente perdido no mundo e, como se vê a cada mês, também na carreira. Pato falhou no Corinthians e será engolido agora no São Paulo por Alan Kardec. Já havia perdido espaço para Osvaldo e Ademilson. Ainda tem Luis Fabiano, machucado, Ganso e Kaká nessa corrida. Vai jogar onde? Vai jogar no lugar de quem?

E Muricy não está muito preocupado com isso. Ele tem um São Paulo forte e se esse time der liga, sem Pato, vai com ele até o fim do ano, fazendo com que o atacante esquente o banco do Morumbi. Mais um fracasso. Nessa secura que foi o ataque da seleção brasileira na Copa, abrir mão de um jogador com as qualidades de Pato me parece leviano demais. O São Paulo precisa recuperar o atacante, mesmo sabendo que ele não pertence ao clube. Alguém no futebol precisa recuperar Alexandre Pato. Deixar um jogador com sua história largado ao deus dará, como está, também demonstra o fracasso e a incompetência dos nossos profissionais do futebol.