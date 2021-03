O que daria para comprar com R$ 1,2 bilhão? É o que o Borussia Dortmund pede pelo atacante Haaland

O que daria para comprar com R$ 1,2 bilhão? Praticamente tudo o que qualquer pessoa desejar. Este é o valor que o Borussia Dortmund pede pelo contrato do atacante Erling Haaland, de apenas 20 anos e já com mais de 100 gols na carreira. O grandalhão loiro não se cansa de balançar as redes. A Europa toda está de olho no jogador. Há quem garanta que ele não vira a temporada no futebol alemão.

Foto: Reuters

Mas somente agora o Borussia definiu o preço para liberar Haaland ao término da temporada. São quase 200 milhões de euros, ainda menos, no entanto, do que Neymar foi vendido do Barcelona para o PSG. Na ocasião, o contrato do brasileiro foi comprado por 222 milhões de euros. O norueguês ainda não se manifestou sobre seu futuro. O futebol inglês é quem mais dinheiro tem nesse momento para levá-lo. Liverpool está de olho. United também. Se derem brecha, o City compra. Os espanhóis Barcelona e Real Madrid são sempre bons compradores. Mas o time catação tem dívida alta de 1 bi de euros e ainda precisa resolver a permanência de Messi.

Se mantiver a pegada, Haaland vai brigar pelo título de melhor jogador do mundo. Seu país, a Noruega, lidera o Grupo G das Eliminatórias da Copa do Catar, com uma vitória em uma partida. Está na chave de Turquia, Montenegro, Letônia, Holanda e Gibraltar.