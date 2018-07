O que de mais importante aconteceu pra você em 2010

Todo fim de ano lembra fim de festa. 2010 demorou para passar. E como diz a moça que trabalha lá em casa, tirando todas as coisas ruins, foi um bom ano. E foi mesmo. Ano de Copa do Mundo e de eleições. Convido o amigo a buscar lá no fundo da memória momento marcante (positivamente e negativamente) do esporte em 2010. Vale tudo. Vou dar o exemplo:

1) A volta de Valdivia para o Palmeiras.

2) A dupla Roberto Carlos e Ronaldo fez do Corinthians um time mirado no Exterior.

3) As gozações do peso de Ronaldo.

4) A decepção com Felipe Massa no seu primeiro ano de dobradinha com Fernando Alonso.

5) A Copa do Mundo (como é bom copa do mundo).

6) A arrogância da Seleção Brasileira, e seu futebol pífio.

7) A verdadeira cara de Dunga e Jorginho.

10) O centenário do Corinthians.

9) A chegada de Felipão no Palestra Itália.

10) O Morumbi excluído da Copa.

11) As maquetes dos novos estádios do Brasil.

12) O Itaquerão, promessa da casa corintiana que vai abrigar a Copa de 2014.

13) A mesmice do São Paulo.

14) A garotada do Santos liderada por Neymar e Ganso.

15) Os fracassos do Palmeiras (contra o Goiás foi o maior deles).

16) Muricy e seus jogadores do Fluminense, campeões brasileiros.

Deixo a lista grande, e peço que vocês a completem.

Bom Natal e bom 2011 a todos.

Continuarei por aqui.