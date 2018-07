O que é ‘instabilidade clínica’ e ‘Unidade de Cuidados Especiais’, conforme boletim médico de Pelé

O último boletim de saúde de Pelé, internado no hospital Albert Einstein há três dias com infecção urinária, informa que o quadro apresenta ‘instabilidade clínica’ e que o Rei do Futebol foi transferido para uma Unidade de Cuidados Especiais no mesmo local. No dia anterior, o hospital divulgava que Pelé tinha estado de saúde estável. Os médicos do Einstein, por questões éticas pessoais e do próprio hospital, e por prováveis pedidos da família, estão impossibilitados de dar informações sobre o estado de saúde do paciente ilustre.

Usam termos técnicos e genéricos, como o último boletim, para informar o básico, mais confundindo que esclarecendo aos interessados. A família, e somente a família, é autorizada a comentar a condição de Pelé.

Um paciente em condição de ‘estabilidade clínica’ apresenta um quadro de saúde sem alterações. Isso quer dizer que a frequência cardíaca, pressão arterial, aparelho respiratória e mais uma série de indicadores do paciente estão ‘beleza’, que os médicos esperam aquele tempo natural de recuperação e de resposta aos medicamentos para dar alta ao convalescente. Então fica fácil agora entender o que é ‘instabilidade clínica’. É quando algum desses quesitos no paciente não estão respondendo bem. Aí, diz-se, clinicamente, que seu estado de saúde é instável, como o Einstein informou no boletim da tarde desta quinta-feira sobre Pelé.

Pelé sofreu intervenção cirúrgica há 13 dias por causa de cálculos renais. Na segunda-feira, voltou para o hospital para tratar de infecção urinária. Nos procedimentos evasivos de pedras nos rins, com tratamento pela uretra, é possível que o paciente tenha alguns pequenos traumas, o que pode causar a infecção e, consequentemente, uma febre ou outros sintomas. Exames comprovam tudo isso.

Sobre a transferência de Pelé para uma Unidade de Cuidados Especiais, pessoas ligados ao ex-jogador dizem que o procedimento ocorreu porque a movimentação era grande no quarto do Rei e isso dificultava seu descanso. Basicamente nos hospitais como o Einstein há quatro tipos de habitação: enfermaria coletiva, quarto particular, Unidade de Cuidados Especiais e UTI, dependendo da gravidade da situação do paciente. Pelé estava num quarto e foi transferido para a ‘antessala’ da UTI, um local mais reservado e com atendimento diferenciado e também monitorado.

Mesmo a despeito das informações divulgadas pelo hospital até agora, é lógico dizer que a situação de Pelé, de 74 anos, piorou.