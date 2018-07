O que seduziria Neymar a ponto de ele querer deixar o Barcelona na temporada 2017/18?

A pergunta acima é ótima. As respostas, nem tanto. Confesso que tentei entrar na cabeça de Neymar por alguns segundos para entender o que poderia seduzi-lo a ponto de ele trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Espanha pela França. Barcelona por Paris. Messi por Di María. Igreja Sagrada Família pelo Museu do Louvre. Talvez nada disso faça diferença para um garoto que nasceu e cresceu em Santos e que tem nos amigos feitos na infância e no futebol seus maiores parceiros. Neymar tem alguns objetivos no futebol. Um deles é ganhar uma Copa do Mundo. Nem todos os craques da história do futebol mundial conseguiram essa façanha. Messi, por exemplo, é um deles.

Neymar também quer ser eleito o melhor de todos, como Messi e Cristiano Ronaldo têm sido nos últimos dez anos, alternando-se nas eleições da Fifa. Para isso ele precisa sair da sombra de Messi no Barcelona. É o que dizem. Talvez tenham razão. Messi brilha mais do que todos no Barcelona. Há anos. Ele pode até passar por períodos de secura, mas quando vira o fio, volta a ser o Messi de sempre, escanteando qualquer provável sucessor. Não faz isso de modo pensado. Faz isso porque ele é Messi.

Há então aqueles que defendem a necessidade de Neymar ter seu próprio time na Europa para brilhar, sem sombras, sem ter um concorrente que, no caso de Messi, é melhor do que ele. Tudo isso também pode ser bobagem. Porque quem vê o trio Messi, Neymar e Suárez em ação, juntos no Barcelona, tem a convicção de que os jogadores se dão bem e se divertem em campo. Então, Neymar não precisaria de nada disso. Quer ter Messi ao seu lado, se pudesse, para sempre. Há ainda a diferença de idade de cinco anos entre eles, o que daria a Neymar, em breve, tempo suficiente para brilhar após a aposentadoria do amigo.

Existe ainda o montante de dinheiro envolvido numa possível negociação. Neymar receberia do PSG cerca de R$ 150 milhões por ano. Mais do que o dobro do que ele ganha no Barcelona. É dinheiro que não acaba nunca mais. Mas será que Neymar precisa desse dinheiro? Talvez não mais, embora jogador nenhum abre mão de melhorar seus rendimentos. Esse é o ponto. O mercado se movimenta por dinheiro. Eu duvido que Neymar gostaria de jogar no PSG mais do que ele gosta de jogar no Barcelona. Mas não tenho nenhuma certeza de que ele e seus empresários, seu pai, inclusive, não estão seduzidos pelas cifras.

Time por time, o Barcelona é maior e mais conhecido do que o PSG. O Barcelona também faz de Neymar quem ele é. Tenho muitas dúvidas se Neymar continuaria sendo esse cara reverenciado em Paris. Ganhar o Campeonato Francês não é a mesma coisa que ganhar o Espanhol. Di María não é Messi. Tudo pesa, mas também pode servir de desafio para o atacante da seleção brasileira. Ele teria de ganhar a Liga dos Campeões com o time francês.

Neymar não é jogador de esperar para se adaptar também. Ele está pronto para chegar e vestir a camisa. É reforço pronto. Seu pai teria uma conversa para o dono do clube francês na próxima semana. Seu pai sempre ouve as ofertas. Se o Barcelona não topar vender, o PSG teria então de passar por cima da convivência dos clubes e pagar a multa rescisória. Dinheiro para isso não falta. Mesmo sabendo que o valor chega perto de R$ 1 bilhão.

Para que tudo dê certo, basta Neymar dizer SIM.