O recomeço de Adílson Batista

Adílson Batista está mais maduro. Ele aprendeu muito em suas passagens por Corinthians e Santos para poder recomeçar no futebol paulista, agora no comando do São Paulo. Sabe da exigência do torcedor a cada rodada, da importância de ser bem avaliado pela mídia e recebido de braços abertos pelo elenco.

O torcedor aprendeu a medir o trabalho de um bom técnico em seu time. Os são-paulinos sabem quando um treinador está fazendo trabalho honesto, respeitoso, coerente. Busca na imprensa detalhes do que se passa em seu clube. Os próprios jogadores avaliam as ordens do chefe. E Adílson chega num São Paulo maduro, com o apoio de Rogério Ceni e com uma diretoria disposta a não mexer mais na função até o fim do Campeonato Paulista de 2012. Essa é a promessa.

O fato de ser mais novo também pode facilitar sua permanência e trabalho no Morumbi. Adílson ouve mais que seu antecessor, Paulo César Carpegiani. Isso vai ajudá-lo. Também tem um amigão por perto: Luiz Felipe Scolari, com quem pode conversar sobre a profissão.

O São Paulo tem elenco para continuar na ponta da tabela, entre os primeiros colocados.