O Santos fez a sua parte. E agora espera o Barcelona

O Santos tomou alguns sustos e vi o time meio cansado no fim. Ou tirando o pé já com a partida ganha após o terceiro gol. Os 3 a 1 foram suficientes para tirar a ansiedade da competição, quebrar o gelo e entrar na disputa. Tenho certeza de que agora o Santos jogará mais tranquilo. Neymar e Ganso vão se acertar mais. E esse Borges tem mesmo faro de gol. Não foi uma partida primorosa da equipe da Vila. Mas aposto que o time jogará melhor a decisão. Tomara contra o Barcelona. Porque aí vai dar um jogão.

Você gostou do Santos contra o Reysol? Deixe sua opinião aqui.

Amanhã é a vez do Barcelona estrear no Mundial da Fifa. O time espanhol encara o Al-Sadd, do Catar. Também deve passar fácil e sem tanto esforço.