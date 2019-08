O Santos joga como o torcedor gosta, para cima dos adversários sem puxar o freio de mão

Como explicar esse Santos… O Santos não é o melhor time do Brasileirão, mas ocupa a primeira colocação e é a equipe que todos querem ver jogar. Seus outros números não são os melhores da disputa nacional, mas estão próximos dos times que mais rendem. O salário dos seus atletas também não estão entre os mais altos do futebol brasileiro, embora possa haver um ou outro nesta situação. E seus jogadores, exceto talvez na cidade de Santos, não são reconhecidos nas ruas se não estiverem trajando alguma peça que remeta ao clube.

Diferença para os rivais… Mesmo assim, o Santos faz bonito na temporada. A goleada de 6 a 1 sobre o Goiás na Vila Belmiro neste domingo prova isso. E também aponta algumas diferenças para seus rivais de São Paulo e de fora. Há sim um DNA na camisa santista, vestida por Pelé e tantos outros craques, mas esse elenco está anos luz dos grandes esquadrões do Santos. Não há comparação. Nenhuma.

DNA e muito mais… Mas quando o técnico argentino Jorge Sampaoli pisou pela primeira vez na Vila ele sabia a história da equipe. Não era e não foi um treinador com métodos prontos trazidos na bagagem. Tentou recuperar esse DNA da camisa. E qual seria? Jogar para frente, sem medo, por exemplo. Buscar o gol acima de tudo, condição básica do futebol, mas em desuso no Brasil. Virou coisa do passado. Há times mais bem badalados e ricos que se contentam com resultados magros, que puxam o freio de mão após o primeiro gol. Sampaoli soube respeitar a história do Santos, e conseguiu convencer seus jogadores disso.

Disposto a correr riscos… Na Vila, neste domingo, o Santos chegou a estar ganhando de 6 a 0. O time era todo ataque, e só ataque, como pede Sampaoli a seus jogadores. O torcedor adora essa postura e está disposto, não tenho dúvidas, a correr o risco de qualquer revés se a equipe mantiver sua vontade de ganhar durante os 90 minutos. Querer ganhar, óbvio, é o discurso de todos eles, de todos os times. Mas só o Santos tem colocado esse discurso em prática. Se não ganhar nada, se não mantiver a ponta do Brasileirão, mesmo assim já fará história. Pavimenta um cenário positivo que não acaba nele mesmo.

O Santos salva o futebol brasileiro… Ganhar taças é necessário. E há vários caminhos para colocar as mãos nelas. O Santos escolheu o caminho das boas apresentações, dos gols, da vontade de querer fazer sempre mais, de valorizar o seu DNA, de não virar uma equipe comum como tantas outras, de fazer em campo o que seu torcedor espera dele. Da alegria. O Santos salva o futebol brasileiro, mesmo sendo ele um time repleto de estrangeiros.