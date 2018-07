O São Paulo agiu como uma raposa no galinheiro, mas de modo legítimo. O Palmeiras dormiu no ponto

Azedou de vez a relação entre Palmeiras e São Paulo. A rivalidade saudável dentro de campo subiu ao escalão mais alto dos clubes, de seus presidentes, que deveriam dar o exemplo, mas batem boca pela imprensa. Esse comportamento hostil entre o palmeirense Paulo Nobre e o são-paulino Carlos Miguel Aidar terá desdobramentos. Tomara que o desacerto não ganhe o campo tampouco as arquibancadas.

Se os dirigentes não conseguem resolver suas pendências administrativas civilizadamente, como bons gestores que são ou que deveriam ser, os jogadores das duas equipes devem deixar isso de lado e fazer o que sabem e para que são pagos: jogar futebol apenas. Kardec não deve ser hostilizado pelos ex-companheiros de Palmeiras.

O jogador se transformou no pivô de uma relação que nunca foi boa. Segundo Paulo Nobre, esse desgaste remonta os anos de 1940. De lá para cá, os dirigentes se suportaram, sempre com alfinetadas mútuas. Ocorre que nesta semana, por causa de Kardec, o ódio foi exposto. Nobre chamou Aidar de antiético. Aidar disse que o Palmeiras se apequenou. Viraram inimigos mortais.

Entendo que o Palmeiras conduziu muito mal essa renovação de contrato com Kardec, e que tanto Paulo Nobre quanto José Carlos Brunoro, seu gerente, não souberam avaliar o peso da perde de um jogador importante do time nessa fase. Quiseram ser mais espertos que o estafe do jogador. E não entenderam o cenário completo. Foram mal. Vacilaram.

Penso também que a diretoria do São Paulo agiu feito uma raposa no galinheiro, como tem se comportado em suas negociações no futebol. Questiono os métodos, mas não a legitimidade de se fazer negócios ou de aproveitar as brechas do mercado. A lei permite tudo isso que o São Paulo fez. Portanto, azar do Palmeiras. Talvez o aspecto moral dessas transações incomode um ou outro, mas isso é muito pessoas, embora ainda prefira pensar que não pode valer de tudo no mundo dos negócios.