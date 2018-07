O sonho de muitos garotos

Amigos,

Tenho recebido muitos comentários de garotos e pais e mães de garotos que sonham fazer de seus filhos um jogador de futebol. Tudo porque este blog deu uma nota sobre o trabalho do ex-jogador César Sampaio, do Santos, Palmeiras e Seleção Brasileira, de garimpar meninos bons de bola. Alguns pais me pedem respostas e a chance de fazer um teste com seus filhos. Não tenho como ajudar mais do que a pura e simples informação do trabalho que realiza Cesár Sampaio e seus pares. O que posso dizer a vocês do Brasil todo que tem procurado esse blogueiro é que bem pouco tempo atrás encontrei Sampaio e disse a ele que muitos garotos deixam nomes e telefones no blog na tentativa de ganhar uma oportunidade e, quem sabe, virar jogador de futebol. O César, sempre atencioso e educado, respondeu que acompanha o blog e se comprometeu a encaminhar os garotos que conseguir. Boa sorte.