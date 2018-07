O STJD suspende o jogo Inter 2 x 1 Palmeiras: está cheirando a ‘tapetão’

O maior ídolo do Palmeiras, o goleiro Marcos, também usou em seu facebook a expressão ‘dignidade’ para expressar tudo o que está acontecendo com o Palmeiras. Referia-se à falta de dignidade que toma conta do clube nesse episódio do gol ilegal de Barcos. Ora. Se o próprio Marcos acha que o melhor a fazer é esquecer tudo e tentar se salvar dentro de campo, a diretoria tinha mais é que deixar prá lá, pedir desculpas por tanto barulho e seguir seu calvário nas últimas partidas que lhe faltam do Brasileirão.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva é de praxe nessas situações. Os promotores ‘anularam’ o resultado do jogo até que tudo seja esclarecido. Portanto, o Inter perde os três pontos que ganhou no Beira-Rio até que o martelo seja batido, o que deve acontecer em sessão do dia 8 ou em sessão extraordinária no dia 14. A última data prevista para o tribunal tomar sua posição, definitiva, é 22 de novembro. Disso não passa. Até lá será uma agonia, sobretudo se o Palmeiras precisar desses pontos. É aí que cheira ‘tapetão’.

A turma do Palmeiras entende que a brecha está aberta para conseguir a anulação do jogo e assim ter nova chance de ganhar mais três pontos. Um novo jogo. Até lá, quem sabe o Palmeiras nem precise mais desses pontos. Apesar que duvido que o resultado dos promotores seja pró time paulista. Duvido.

O argumento do Palmeiras é o mesmo do dia do jogo. O quarto árbitro da partida foi avisado por um repórter de tevê que o gol de Barcos foi de mão. Portanto, teve a ajuda externa para tomar a decisão de um lance que ninguém da arbitragem viu. O juiz deu o gol e depois voltou atrás. Ser ajudado por alguém de fora não é permitido pelas leis do futebol. Mas o gol, dse fato, foi de mão, irregular.

Então a defesa não vai entrar no mérito de Barcos ter tentado enganar a arbitragem ou não, ter usado a mão ou a cabeça. Vai alegar que o árbitro teve auxílio de alguém fora do jogo, um jornalista, para tomar sua decisão. Legalmente, as pessoas do Palmeiras acham que é possível anular a partida. Moralmente, se isso acontecer, o Palmeiras terá de carregar essa mancha por toda a sua história: a de ter se baseado em um gol de mão para mudar sua sorte no Brasileirão de 2012.

Para o torcedor que não está nem aí, isso pouco importa. Ele quer o time na Série A a qualquer preço. Parece que para boa parte da diretoria do clube isso também não faz diferença. Para as pessoas que, como eu, defendem a lisura dos fatos, a possibilidade de anular o resultado de um jogo tendo como fundamento um gol de mão, que todos depois viram pelas imagens de tevê, parece muito errado.

Daí a indignação do goleiro Marcos, que, como todos sabem, nunca foi santo. Mas não gostaria de ver seu time do coração se valer de um gol irregular para não cair. Estou com Marcos.