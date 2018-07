O tapetão está de volta

O tapetão voltou a frequentar os bastidores do futebol brasileiro. Decididamente, nesta temporada, ele está de volta. Esse câncer do futebol havia desaparecido desde que a CBF adotou o sistema de pontos corridos. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva já interferiu muito no andamento das partidas, ora para punir jogadores, ora para tirar determinados clubes de suas bases, ora até para dar efeito suspensivo e fazer vistas grossas ou transformar penas em cestas básicas. Mas fazia tempo que o STJD não era acionado como agora, para decidir ‘vida ou morte’ de alguns clubes.

[poll id=”90″]

Se o futebol acabou em campo após a 38ª rodada, mesmo com aquelas cenas deploráveis entre torcedores de Atlético-PR e Vasco, fora dele ainda há muita decisão a ser tomada. Decisões que podem mudar a ordem da tabela final. No bom português, vai decidir quem vai ser rebaixado para a Segunda Divisão de 2014. Os envolvidos são: Vasco, Fluminense, Flamengo e Portuguesa. Adivinha para quem vai sobrar? Dos quatro, em campo caíram Vasco e Fluminense. Ocorre que esses dois clubes do Rio tramam dar a volta por cima no tapetão, provocando a indignação de todos que acompanham o futebol com paixão.

Nem digo que os argumentos defendidos não sejam dignos, ao menos, de ser ouvidos. Ocorre que a palavra ‘tapetão’, por si só, causa repulsa, sobretudo depois de o campeonato ter acabado. O Vasco se apega ao fato de no jogo da briga de torcida do domingo o juiz ter esperado 70 minutos e não 60, determinados por lei, para recomeçar a partida. Perdia por 1 a 0 e acabou tomando mais quatro gols. Sem essa derrota e tendo os pontos revertidos para sua soma, o clube carioca poderia se salvar, de modo a empurrar o Criciúma para a Série B.

O Fluminense se apega a algo mais forte, mas também não se sabe se sustentável. Dirigentes do clube das Laranjeiras acionaram a CBF, que acionou o STJD, sobre o fato de a Portuguesa ter usado na última rodada do Brasileiro um jogador irregular. Héverton deveria ter pago suspensão contra o Grêmio. Não pagou. O atacante entrou aos 32 minutos do segundo tempo, jogou 13 minutos, e, dessa forma, deu munição para que o Flu pudesse reivindicar a mudança na tabela. Houve empate e a Portuguesa ganhou um pontinho, salvando sua cabeça da degola, acreditava-se até então.

Não é bem assim, ao que parece. Héverton não deveria ter jogado porque pegou duas partidas de gancho após expulsão contra o Bahia. Cumpriu uma com a Ponte e deveria ter ficado fora diante dos gaúchos. Sua pena, no entanto, não foi avisada corretamente pelo advogado contratado pela Lusa. Nesse caso, o time do Canindé perderia três pontos como punição e mais o pontinho somado no empate com o Grêmio, de modo que ficaria abaixo dos números finais do Fluminense. O argumento, como se vê, não se desmancha no ar.

Por fim, há ainda o Flamengo. O lateral André Santos foi expulso na Copa do Brasil e por determinação da CBF, ele deveria cumprir a pena na mesma competição ou em outra organizada pela Confederação. Como a expulsão fora na última partida da Copa do Brasil, o Flamengo deveria tirá-lo de campo no jogo diante do Cruzeiro, o próximo de sua agenda. Mas André Santos jogou. Nesse caso, advogados das partes brigarão na Justiça para saber quem tem razão. Também nesse caso, o Flu se salvaria.

O fato é que nesse fim de ano, os procuradores do STJD terão mais trabalho do que imaginavam ter. Uma derrota para o futebol brasileiro.