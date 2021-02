O técnico de futebol deve ser, acima de tudo, um gestor de pessoas

O treinador de futebol não é um profissional comum, mesmo aqueles que ainda não acertaram na carreira. Entender de futebol é apenas parte do seu trabalho. Um técnico precisa entender de gente, principalmente. Como disse um amigo no Estadão Esportes Clube, nosso programa diário no Facebook a partir das 13h, um treinador é um RH inteiro.

Tem de perceber e desenhar o perfil de cada um dos seus jogadores, moldados por todo tipo de situação e fraquezas humanas durante a temporada. São todos diferentes em sua personalidade, desejo, desafios e jeito de ser.

O treinador tem de saber como tratar cada um deles, o mais quieto, o mais calado, o extrovertido, o acanhado. Para cada um há uma maneira, protocolos, procedimentos. É preciso saber conversar. Tem de tratar a todos com respeito e de forma igual, ter a confiança deles. Da mesma forma, eles têm de enxergar no seu trabalho um comandante justo e honesto, que escuta e apresenta soluções.

No campo, o técnico tem de mostrar cenários, alternativas, saídas, ideias técnicas e táticas. É preciso arrancar o que cada um tem de melhor, saber estimular, definir metas. Confiar. Tem de ser e parecer um sujeito legal sem perder o comando. Tratar a todos de forma igual, ser natural, apagar incêndios e não colocar mais fogo.

O treinador de futebol é um especialista no que faz e um profissional em busca da perfeição. Entenda-se ganhar campeonatos. Não é para qualquer um. Tem de mandar sem ser mandão. Tem de convencer sem ser prepotente. Tem de ser superior sem ser diferente. Tem de ganhar sem ficar com os méritos. Tem de mostrar caminhos sem ser o dono da verdade. Tem de ser um grande gestor de pessoas. Há muitos clubes procurando um profissional com esses requisitos, Paga-se bem.