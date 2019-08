O VAR não deve ter análises subjetivas do tipo “eu acho que ele colocou a mão intencional’

Imagens na TV... O problema do nosso VAR é ser subjetivo. É levar em consideração o famoso “eu acho”. Isso não pode existir no sistema de arbitragem de vídeo. Porque o “eu acho” implica diretamente no “eu não acho”. E aí, vira bagunça. Como, aliás, está o nosso VAR, por mais boa vontade que a CBF tenha.

Objetividade… O que os especialistas precisam levar para o sistema é uma análise objetiva. “Sim, a bola bateu na mão do zagueiro dentro da área”. “Não, o atacante não estava impedido”. E pronto. O restante é opinião. E opinião no futebol brasileiro todo mundo tem. Mostrar as imagens que estão sendo analisadas para o público da TV é um passo adiante. Pelo menos quem está em casa ou nos bares da cidade não ficará na escuridão.

Tem de informar no estádio… A CBF, no entanto, tem de levar isso também para os estádios, para os jogadores e torcedores. Hoje, ninguém sabe direito o que o juiz de campo está analisando. Liberar os áudios seria outro passo importante, mas isso a CBF ainda não quer fazer. Diz que há muito palavrão ou coisa parecida. Não importa. O torcedor precisa saber como todos trabalham. Ter informações nos dias atuais vale ouro. O futebol precisa dessas informações. Precisa ganhar confiança. Nossa arbitragem não passa esse tipo de confiança faz tempo.