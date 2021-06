Oitavas da Copa do Brasil têm duelos tranquilos para os times mais ricos e badalados do País

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi bastante generoso com os times mais ricos e badalados do futebol brasileiro. Claro, em teoria, porque o CRB está nesta etapa porque eliminou o Palmeiras dentro de sua casa. Então, mesmo teoricamente favoritos, é preciso que os grandes façam por merecer vaga nas quartas. São dois jogos, ida e volta, ainda sem torcida, e sem critério de gol fora, o que torna o jogo mais franco.

Foto: SPFC

Gosto de pensar que o primeiro jogo encaminha a classificação. Tem sido assim com quase todos. O resultado de 1 a 0 na ida não necessariamente dá ao time vencedor a vaga. Se o rival devolver o placar, a decisão vai para os pênaltis. Os goleiros têm pego algumas boas cobranças. Eles evoluíram mais do que os batedores. A Copa do Brasil é uma das competições mais democráticas do futebol brasileiro. Há dez times da Série A e dois da Série D, por exemplo. E eles vão medir forças. O Fortaleza é um time que veio de baixo e atualmente desenha um novo panorama no Brasileirão, é segundo colocado, com uma folha de pagamento na casa dos R$ 3 milhões. Times como o Flamengo pagam até R$ 15 milhões ou mais por mês aos seus jogadores. Essa é só uma das diferenças dos rivais na disputa.

São Paulo x Vasco é um clássico, mesmo estando o time do Rio na Série B. O elenco de Hernán Crespo vive fase ruim, mas os jogos da Copa do Brasil estão marcados para o fim de julho e começo de agosto, portanto, há tempo para retomar a boa fase. Aposto no São Paulo, com duas vitórias. Grêmio e Fluminense são outros dois favoritos (veja confrontos abaixo).

O citado Fortaleza encara o CRB, que eliminou o Palmeiras da competição. Ficou mais fácil para o time tricolor do Ceará. Flamengo e Santos também devem passar pelos seus rivais com alguma facilidade. O time da Vila encara uma das equipes da Série D, o Juazeirense. O Flamengo ainda tem o melhor elenco do Brasil. É candidato a ganhar a competição. Atlético-MG e Bahia fazem um duelo equilibrado. Ainda não vejo o time de Cuca e Hulk voando, mas até lá pode melhorar.

JOGOS DAS OITAVAS

São Paulo x Vasco

Criciúma x Fluminense

Vitória x Grêmio

Fortaleza x CRB

Flamengo x ABC

Athletico-PR x Atlético-GO

Atlético-MG x Bahia

Santos x Juazeirense