Olha o Coritiba aí! E O Vasco renasceu. Vai ser uma boa final

Aos amigos de Curitiba que outro dia me condenaram por eu usar nesse espaço a expressão ‘time de menor tradição’ ao me referir ao Coritiba, meus parabéns pela classificação para a final da Copa do Brasil. Vai disputar o título com o Vasco em partidas de ida e volta. Tem a chance de fazer história. Quem vencer ainda terá vaga na Libertadores de 2012. É a chance de coroar uma campanha bonita que já vem lá de trás, da Série B. O Vasco, que estava morto até a chegada do técnico Ricardo Gomes, voltou à vida e agora também quer essa taça.

Se as equipes mantiverem suas disposições de jogar em busca do gol, tenho certeza de que será uma bela disputa. Também não tenho dúvidas de que o torcedor vai fazer bonito, tanto no Paraná quanto no Rio. O único alerta que faço é para que o perdedor saiba perder. E não arrume confusão depois.