Os clubes querem o perdão de suas dívidas, mas não oferecem nada em troca

Em entrevista para um grupo de jornalistas, publicada no Estadão na edição desta quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff mostrou algumas habilidades sobre o futebol brasileiro, e muito entusiasmo com a Copa do Mundo no Brasil. Uma declaração de Dilma me chamou a atenção. Foi sobre o perdão das dívidas dos clubes. Querem o perdão, mas não oferecem nada em troca ou não mostram nenhum planejamento administrativo para acabar com essa má gestão. Má gestão não foi uma definição da presidente.

Ora. Dilma tem razão, porque os clubes não conseguem gerir seus ganhos e estão há anos passando o pires, muitos sem se incomodar nos momentos de bonança em honrar seus compromissos. O futebol brasileiro gasta mais do que arrecada, e parece que nenhum presidente se incomoda com isso. É comum deixar de pagar, fazer a bola crescer e depois deixar o fardo para o substituto.

Por que o governo deveria então abonar as dívidas dos clubes, e me refiro a todos, se eles não fazem nada para melhorar suas situações financeiras, continuam gastando mais do que arrecadam e não oferecem nada em troca para o torcedor? O País cairia de pau na presidente se ela tomasse essa decisão. O que não quer dizer que o governo não deva olhar para cada time de futebol de forma isolada. Por exemplo: se o Corinthians quiser ter sua dívida perdoada, o clube poderia destinar uma carga de ingressos dos jogos do time durante uma temporada para torcedores carentes ou torcedores da região do Itaquerão ou ainda para crianças de escolas de São Paulo.

Aí teria um projeto em contrapartida ao perdão da dívida. Essa disposição dos cartolas a presidente não vê. O que eles querem é ter o perdão todos de uma vez sem dar nada em troca. Pior, sem melhorar suas gestões. Aí fica difícil, até porque todo mundo sabe que as TVs pagam um bom dinheiro para a transmissão das partidas, há as cotas de patrocínios e ainda as bilheterias. Portanto, não é pouco dinheiro arrecadado. E tudo vai embora.

Os últimos números referentes às dívidas dos clubes giravam em torno de R$ 4,7 bilhões.