Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 precisam ser adiados imediatamente

Das grandes competições esportivas, apenas uma caminha na contramão do mundo no sentido de não fechar suas portas, ser interrompida ou remarcada em função do novo coronavírus que toma o planeta de assalto, primeiramente o Hemisfério Norte e agora o Sul, deixando um rastro de mortes, contaminados, colapso na rede de saúde, pública e privada, e mudanças de hábitos, dos mais simples, como tomar um café na padaria, aos mais complexos. Apenas o Comitê Olímpico Internacional e os membros do Comitê Organizador da Olimpíada se recusam a ver o mundo como ele está e acreditam que os preparativos dos Jogos devem continuar. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 devem ser adiados. Essa cegueira olímpica não combina com o próprio espírito da disputa, de festa, gente saudável, alegria, confraternização dos povos… Os círculos olímpicos estão separados. Fronteiras estão sendo fechadas e permanecerão assim pelos próximos meses, de acordo com as projeções dos especialistas.

O Brasil, por exemplo, nem passou ainda pelo seu pico de contaminação. Muita coisa vai acontecer ainda. Não se pode pensar somente no Japão, país-sede que já viveu seu pior momento, mas que ainda não está livre da pandemia. O COI tem de pensar nos quase 13 mil atletas. Japão é apenas o país destinatário. Há outros tantos envolvidos na competição. São mais de 100 nações, cada uma com suas próprias preocupações em relação ao vírus e cada qual com suas condições de combatê-lo. O COI precisa se atentar a isso.

Provas classificatórias estão sendo canceladas, caindo uma a uma, sem previsão de volta. Há atletas que ainda precisam de classificar para a disputa, mas com que cabeça diante de tudo o que estamos acontecendo. O COI corre o risco de cometer injustiças nesses classificatórios, o que também seria lamentável. Seus membros se reúnem e continuam com o discurso de que os Jogos vão acontecer nas datas marcadas.

Uefa e Conmebol desmarcaram torneios importantes, como Eurocopa e Copa América, que não chegam aos pés da Olimpíada, mas que deveriam acontecer em junho. Os Jogos de Tóquio estão marcados para 24 de julho. O COI aposta no maior tempo que tem. Mas a verdade é que não pode fazer nada para impedir a onda de contaminação e mortes. É um erro continuar. Mesmo que acha tempo, não haverá clima. O mundo vai estar enterrando seus mortos.

Há a possibilidade ainda de as delegações começarem elas próprias a desistir da Olimpíada. A delegação olímpica dos EUA pode ser impedida pelo presidente Donald Trump de embarcar para Tóquio. Quem sabe? Ele já pediu para que os Jogos fossem desmarcados. Atletas espalhados pelo mundo começam a clamar pelo adiamento também. Se isso acontecer com um primeiro país, certamente vai virar uma reação em cadeia, com times atrás de times pedindo dispensa da competição. Seria a maior derrota do Comitê Olímpico Internacional. Uma decisão imposta pela comunidade olímpica.