Os mensageiros estão em Paris para levar Neymar para a Espanha, mas ao Barcelona ou Real Madrid?

Fim de linha… O fim de linha de Neymar no PSG está perto. Não porque o jogador brasileiro bateu o pé para deixar o clube francês após descobrir que era feliz no Barcelona. Nada disso. A gota d’água foi a manifestação da torcida pedindo sua saída do clube. Os próprios seguidores do PSG não querem mais Neymar no time, conforme as manifestações na rodada do Campeonato Francês no fim de semana. Isso tem um peso gigantesco na decisão de negociá-lo, a ponto de o presidente do clube pedir a Leonardo, manager do futebol, para que o venda o quanto antes. Leonardo já havia dito na França que Neymar não voltaria a usar a camisa do clube até se decidir.

Perto de uma definição… O que a direção da equipe quer é uma definição. E agora baseada na manifestação do torcedor. Com a torcida contrária à permanência de Neymar, o clube francês se vê obrigado a negociá-lo. Claro, porque os negócios do time vão ficar ruim com o brasileiro em campo. As camisas de Neymar não serão mais vendidas, por exemplo. Ninguém vai a campo para vê-lo em ação. O PSG detectou isso e agora fará de tudo para repassá-lo. Há representantes do Barcelona em Paris, de acordo com informações vindas da Espanha.

Murtas dúvidas ainda… A pergunta é para quem o PSG vai vendê-lo, Barcelona ou Real Madrid? Há outros interessados? O PSG vai se dobrar ao desejo do atleta e soltá-lo para o Barcelona, e ainda fortalecer o clube espanhol na Liga dos Campeões? Ou o Real Madrid é o caminho, com que os franceses se relacionam melhor? Neymar terá voz nessa negociação? Ou terá de aceitar o que PSG determinar porque tem mais três anos de contrato?

Poucos acreditam que ele permaneça no PSG… Todas essas perguntas, ao que tudo indica, terão respostas brevemente. Existe ainda a possibilidade de Neymar ficar e se mostrar importante de novo para o time, e aí deixar o PSG num outro momento de sua carreira, e pela porta da frente. Pouca gente acredita nisso. A decisão está cada vez mais próxima de acontecer. Até o fim do mês, quando a janela de transferência fechar, uma solução será apresentada pelas partes: PSG e Neymar.