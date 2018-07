Os números da Copa do Mundo apresentados pela Fifa

A Fifa publica nesta semana em seu site, alguns dos números da Copa do Mundo, em que o Brasil ficou em quarto lugar após perder para a Alemanha (7 a 1) e Holanda (3 a 0). São números oficiais. Confira.

5.154.386 pessoas participaram das Fan Fests. Copacabana, no Rio de Janeiro, atraiu 937.330 torcedores — o maior número entre todas as cidades-sede.

171 gols, uma média de 2,67 por partida, fizeram o Mundial com o maior número de bolas na rede de todos os tempos, empatado com a França de 1998.

7,2 bilhões de dólares é a receita fiscal que deve ser recebida pelo Brasil como resultado dos investimentos na Copa do Mundo.

3.429.873 foi o público total das 64 partidas, o maior registrado em todos os Mundiais desde 1994. A média de público de 53.592 torcedores também foi a maior em duas décadas.

3.240 bolas foram utilizadas em treinos e partidas durante o torneio.

3 incidentes na linha do gol foram resolvidos com o uso de tecnologia na primeira Copa em que a novidade foi adotada.

280.000 quilômetros foram percorridos pelas equipes em viagens aéreas durante o torneio, o equivalente a sete voltas ao mundo.

16.746 credenciais de imprensa foram distribuídas durante o Mundial.

3.127.674 operações de venda de alimentos e bebidas aconteceram nos estádios ao longo da competição.

420 toneladas de lixo reciclável foram coletadas nos estádios e em outros locais reservados à Copa.

90 países foram visitados nos 267 dias do Tour do Troféu da Copa do Mundo apresentado pela Coca-Cola, sendo que 45 chefes de Estado e 33 antigos campeões mundiais estiveram entre as pessoas que participaram do evento.

Mais de 1 bilhão foi o público total no Estádio Global da Fifa, o centro social, on-line e móvel do FIFA.com durante o Brasil 2014. A cifra equivale a 13.380 Maracanãs lotados.