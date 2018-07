Os palpites contra Camarões são positivos. Os jogadores do Brasil desconfiam

Brasileiro é bom porque está sempre esperando pelo melhor. Depois de um empate sem gols, truncado e perigoso para os dois lados, entre Brasil e México, na segunda apresentação da seleção na Copa, poucos duvidam que Neymar e companhia goleiem Camarões nesta segunda-feira, em Brasília. Os indícios para isso mesclam a condição do rival, a confiança no time brasileiro e, claro, a esperança que nunca acaba do torcedor. Camarões está liquidado no Grupo A. Perdeu as duas partidas que fez nesta primeira fase, para México e Croácia, e já não sonha mais com nada, a não ser aproveitar o País do Futebol até a h0ra do embarque de volta. Demorou para chegar por questões internas, o elenco jogou rachado e agora volta sem nada. Morto antes de ser enterrado, despede-se diante dos anfitriões.

Para os jogadores brasileiros, não há jogo fácil e assim eles se preparam. David Luiz disse que Camarões vai querer ir embora ao menos com uma vitória na Copa, e nada melhor do que diante do Brasil, o rival que todos querem derrubar. Seria uma glória de uma participação inglória. Não se imaginam, como o torcedor, que será fácil no Estádio Mané Garrincha. Mesmo se achassem, não falariam.

Acreditar na seleção é um sentimento que já nasce com o brasileiro. É uma esperança que não acaba. Por mais ruim que esteja a seleção, os palpites sempre, ou quase sempre, são pela vitória. Quando se pega uma ‘galinha morta’ como Camarões, sobretudo pelo que mostrou nesta Copa, o torcedor vai logo subindo a contagem: 3 a 0, 5 a 1, 6 a 0. Tiram isso do fundo do coração, porque do empate com os mexicanos para cá, o Brasil fez um treino físico e técnico de finalização e mais nada. Portanto, não teve muito a acrescentar. Neste sábado, fará um coletivo, possivelmente com algumas caras novas. É o que se espera sobretudo para a vaga de Fred.

O torcedor espera que o Brasil ganhe bem de Camarões e recupere sua confiança, que faça gols e jogadas bonitas, que Neymar, com todo o seu arsenal de jogadas, possa se juntar aos grandes da competição e entrar, como também se espera, no seleto grupo dos mitos das Copas.