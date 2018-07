Os “pastos” do Campeonato Paulista

O que mais tenho ouvido nas transmissões dos jogos do Campeonato Paulista são críticas à qualidade dos campos. No jogo do Guaratinguetá com o Corinthians, quarta-feira, o comentarista Neto, ex-meia dos bons, disse que o estado do gramado lembrava o de um pasto. Se não me falha a memória, chegou a dizer literalmente que o campo era um pasto e que por isso não dava para cobrar qualidade técnica dos jogadores.

Ora. Os clubes do Interior, há anos com o pires nas mãos, dão a mínima para a qualidade do gramado. Não que não se importem, mas na lista de prioridades esse quesito é um dos últimos. Há outros fatores mais importantes, como a folha de pagamento, a formação de um time razoável para não cair de divisão, por exemplo.

Então, esse problema da qualidade dos gramados do Paulistão não tem solução. A não ser que a FPF tome providências. Ajude. Empreste o dinheiro com parcelas a perder de vista. Ou então faça um campeonato mais curto, com menos equipes e deixe os “pastos” para divisões inferiores, em que a qualidade do gramado pouco importa.

O fato é que alguma coisa precisa ser feita. E já.