Os pontos da partida contra o Botafogo vão voltar para o Palmeiras no Brasileirão 2019

Os magistrados que já votaram no STJD sobre os pontos que o Palmeiras teria direito na vitória sobre o Botafogo já deram ganho de causa ao time de Felipão. É isso o que deve acontecer. Qualquer decisão contrária à volta dos pontos ao Palmeiras abriria as portas para uma enxurrada de reclamações na sequência do Brasileirão 2019. Todo mundo teria seu motivo para questionar depois. Como disse lá atrás, o VAR não vai acabar com todas as discussões do futebol porque ele é operado por árbitros e gente despreparada. Me parece que não há interesse de quem comanda o futebol no Brasil de resolver isso, de fato. Pior. Tenho a impressão de que o VAR é usado, muitas vezes, para aparecer na TV porque a CBF paga a conta. Meio que uma propaganda de seus próprios serviços. Somos campeões em desvirtuar as coisas. Dessa forma, o Palmeiras abre mais três pontos na liderança da competição.