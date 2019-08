Os tribunais vão ter coragem de punir os clubes de futebol por atos homofóbicos?

Punição do STJD… A pergunta cabe e sua resposta pode avançar no fim da homofobia nos estádios. Depois da nova determinação do STJD de punir clubes cujas torcidas se manifestam de formas homofóbicas nos estádios, o futebol teve seu primeiro caso em São Januário, no jogo em que o Vasco ganhou do São Paulo por 2 a 0. Em determinado momento da partida, a torcida mandante, e só vale para ela, começou a chamar de “time de bicha” os jogadores do São Paulo.

O apelo do treinador… Vanderlei Luxemburgo, depois de falar com o juiz, pediu para que os torcedores não chamassem de bicha o time do São Paulo, se não com essas palavras, bem perto disso. O juiz Anderson Daronco anotou a manifestação na súmula e levará o caso adiante.

Decisão exemplar… A questão agora é saber qual será o procedimento dos tribunais sobre isso. Uma decisão rápida e enérgica, com multa, servirá como exemplo para todos os outros clubes do Brasileirão 2019, de modo a fazer com que suas torcidas não cometam o mesmo ato para não prejudicar seu time.

Dinheiro e perda dos pontos… Num primeiro momento, a multa deve ser em dinheiro, de R$ 100 a R$ 100 mil. Em caso de reincidência, perda dos pontos. Em princípio, o STJD não pretende julgar os atos como faz com tudo o que ocorre no futebol. A ideia é determinar penas e fazer cumprir a lei. Xingou? O clube é multado. Fez de novo? Perde os pontos.

Mas como o precedimento ainda não tem jurisprudência, foi a primeira vez depois da nova determinação do Tribunal de Justiça Desportiva, é preciso aguardar para saber o que vai acontecer. Mas a lei só vai pegar se tiver campanhas educativas e punição. O próprio técnico do São Paulo comentou sobre isso após o jogo. Cuca disse que o mundo está mudando e que novas leis estão sendo aplicadas na sociedade. Essa é uma delas.