Pais de Willian e Fernandinho querem ver os filhos no time já contra o Chile

Tanto o pai de Willian quanto o de Fernandinho disseram à reportagem do Estadão que Felipão deveria escalar seus filhos na Copa. Luís Carlos, pai do volante de Londrina, comentou comigo por telefone que Fernandinho deveria ser titular contra o Chile, já que fez boa apresentação diante de Camarões. O pai de Willian, Severino Silva, foi mais pelo emocional. “Meu filho tem de jogar.”

Os dois atletas reprovaram as atitudes de seus respectivos pais, na tentativa de não bagunçar o ambiente da seleção. Willian comentou isso em sua entrevista nesta quarta, um tanto envergonhado, mas sabedor de sua incapacidade de controlar as emoções dos familiares. “Meu pai é só emoção e não consigo controlá-lo. Mas já dei um puxão de orelhas nele”, disse o meia do Chelsea ao ressaltar também que tem o pai como um de seus maiores heróis. “Devo tudo a ele.”

Fernandinho e William são os dois reservas mais cotados e aclamados para entrar no time. Willian comeu a bola nos treinos de Teresópolis, mas tem tido pouco tempo em campo, impossível para mostrar seu potencial. Nos treinos, ele também se solta mais. A vez agora é de Fernandinho, que jogou muito bem e ainda fez gol contra os camaroneses. Ele entrou na vaga de Paulinho no intervalo da partida em Brasília e será confirmado nesta quinta entre os 11.