Palestra da Série o BRASIL NAS COPAS

Grupo de Literatura e Memória do Futebol – MEMOFUT

Série “BRASIL NAS COPAS”

Dois jornalistas pesos-pesados da imprensa brasileira nos brindam com a palestra NOS TEMPOS DA DITADURA (1974/1978), da série BRASIL NAS COPAS. Valmir Storti e Rafael Casé contam as histórias destes dois mundiais, o primeiro faturado pela Alemanha (74) e o outro pela Argentina (78), curiosamente diante do mesmo adversário, a Holanda.

Será dia 10 de abril – amanhã – das 10 às 12 horas.

Local: Auditório Armando Nogueira – Museu do Futebol, no Pacaembu

30 minutos antes senhas serão distribuídas para entrar.