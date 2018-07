Palmeiras assume aponta do Brasileiro com bons números

Com a vitória de 3 a 1 do Palmeiras sobre o Santa Cruz, sábado, no Allianz Parque, o time comandado por Cuca assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, e a manteve após a 9ª rodada porque o Inter não somou pontos diante do Figueirense. Os números do Palmeiras são excelentes: 19 pontos e 19 gols marcados. Não tem outro na competição que mais balançou as redes até agora na competição. Também é quem mais ganhou, 6 jogos, ao lado do Internacional, que tem o mesmo número de pontos, mas pior saldo de gols. Precisa, no entanto, melhor na defesa, já que amargou 10 gols – o Inter, por exemplo, sofreu apenas 6.

Mais do que os números, o Palmeiras joga bem, tanto dentro de casa, onde ainda não perdeu, quanto fora. E isso dá certa tranquilidade ao torcedor. Aquela fase de ‘rifar’ a bola e se livrar dela na menor pressão do adversário, não existe mais. O controle melhorou, assim com a paciência dos jogadores. O que queria ressaltar, no entanto, é a forma com que Cuca montou o time diante do Santa Cruz, sem volantes de ofício. O trabalho de marcação foi feito por Tchê Tchê e Moisés, dois jogador que poderiam atuar de meias. Isso faz com que a equipe tenha uma saída de bola mais qualificada, no passe e na inteligência das jogadas. Faz diferença. Até outro dia, o Palmeiras e boa parte dos times do Brasil só tinham volantes marcadores, que destruíam sem só e não sabiam quase nada de armação. Cuca jogou luz no setor. A formação pode ser mais bem treinada para aprimorar posicionamento.

Com os dois no meio de campo, Cleiton Xavier assume a função de se aproximar dos atacantes, mais livre, com posse de bola. Na frente, para ser acionados, três bons e rápidos jogadores: Dudu (que marcou dois gols), Gabriel Jesus e Roger Guedes. O trio DGR assombra qualquer defesa. Jogam em velocidade e com qualidade. Roger chuta muito bem. Dudu é arisco e inteligente. E Gabriel tem técnica refinada. Os três, diga-se, com faro de gol. Com 19 pontos, o Palmeiras não deixará o G-4 mesmo se perder na próxima rodada. O São Paulo, 5º colocado, tem 14 pontos, assim como o Flamengo, sexto.

REPROVÁVEL

O goleiro do Santos, Vanderlei, foi vítima de cusparada na partida contra o Atlético-PR quando se aproximou da torcida para pegar uma bola. Ficou bem pertinho dos torcedores na casa do adversário. O fato de se aproximar já foi motivo de revolta de alguns, quando deveria ser de reverência pela profissão. O senhor que fez o gesto nojento, cujas imagens de TV flagraram em primeiro plano, com nitidez, deveria ser colocado numa escola para aprender bons modos. Mais que isso: sua família deveria ver as imagens para saber que tipo de homem ele é. Vanderlei denunciou a grosseria nas imagens da TV, o que lhe coube no momento. Lamentável.