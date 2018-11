Palmeiras cogita levar partidas finais do Campeonato Brasileiro para o Pacaembu

Se o gramado do Allianz Parque não atender as exigências da comissão técnica e dos jogadores, o Palmeiras cogita a possibilidade de levar as partidas em casa nesta reta final de Brasileirão para o Pacaembu. Hoje, o time enfrenta o Fluminense no Allianz, mesmo com as condições ruins do gramado. Os ingressos já haviam sido vendidos e não tinha mais como mudar o local da partida. Isso não vai acontecer com o jogo de quarta-feira que vem, diante do América-MG, caso as condições do campo não estejam adequadas.