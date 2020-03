Palmeiras começa a Libertadores mais maduro, consciente e escaldado com tropeços passados

Ganhar a Libertadores muda a história de um clube. Por alguns anos. O Palmeiras vai para sua quinta edição seguida. Já são 20 na história, com apenas uma conquista, a de 1999, quando o time era comandado por Felipão. A Libertadores também é o caminho para disputar um Mundial de Clubes da Fifa, por enquanto, antes da mudança que a entidade propõe fazer para 2021. Ocorre que o Palmeiras vai com muita sede ao pote nesta competição, e a ansiedade sempre o atrapalha. A cobrança também é gigantesca por parte da torcida. Na cabeça do jogador, o time tem de ganhar a qualquer custo porque é um clube “rico”, tem o dinheiro da Crefisa e o elenco é um dos mais bem pagos do Brasil. Tem estrutura e dinheiro. Tudo isso pesa nos 90 minutos. Tudo isso a equipe leva para dentro de campo. E só atrapalha.

Luxemburgo vai ensinar esses jogadores que não é bem assim. Existe responsabilidade, mas tudo não pode passar de um jogo de futebol. Há ainda a cobrança do Mundial. “O Palmeiras não tem Mundial” virou um bordão para todos os torcedores de outros times. É do jogo. Isso só vai acabar quando o Palmeiras ganhar um Mundial nos moldes dos atuais da Fifa. O de 1951 não vale. O segredo é competir com naturalidade, então.

O Corinthians passou por isso na Libertadores. Falavam que o clube e seus jogadores não tinham passaporte, porque só ganhava o Paulistão. O time esperou, esperou e esperou até que ganhou a Libertadores e o Mundial no mesmo ano, em 2012. Fim de piadas. Mudou de patamar. Mas o time se preparou para isso, baixou a adrenalina, jogou sem ansiedade, montou uma equipe competitiva e foi para a briga com muita coragem. Esse é o caminho. O Palmeiras tem de jogar a Libertadores passo a passo, se classificar na fase de grupos, encarar o mata-mata, o segundo mata-mata, quartas, semifinal e final. Um passo de cada vez, sem pressa, sem correr sem necessidade, jogado com técnica e inteligência, com alma e coração. Ganhar confiança ao longo do ano. Focar. Abrir mão de algumas coisas para comemorar outras. Luxemburgo, com todo o seu histórico vencedor, não tem Libertadores. Também está com apetite. Sua experiência pode mostrar o caminho. A Libertadores se ganha ao longo da disputa. Um passo de cada vez.

