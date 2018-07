Palmeiras começa a viver ‘Jesusdependência’ no Brasileiro

Com 10 gols no Campeonato Brasileiro, Gabriel Jesus faz o Palmeiras refém do seu futebol nesse momento. Não seria demais supor que o time paulista, líder do campeonato, começa a viver sua ‘Jesusdependência’, a exemplo do que ocorre com a seleção brasileira em relação a Neymar. O Palmeiras é um com Jesus e outro sem ele. Os marcadores atuam mais pressionados com o garoto em campo do que sem ele. Gabriel Jesus, aos 19 anos, já apavora as defesas, sempre atento às jogadas e bolas esticadas pelo goleiro Fernando Prass, com movimentação e dando suas ‘cutucadas’ nos beques, deixando claro sua presença na área.

Já escrevi aqui que Gabriel Jesus me lembra muito Ronaldo em começo de carreira, menino ainda que incomodava os zagueiros com sua agilidade e ‘chatice’, o que para um atacante é característica fundamental. Sei que ainda é cedo e defendo sua permanência no Brasil por pelo menos mais uma temporada. Essa e a próxima. Jesus precisa se desenvolver mais, ganhar malandragem, segurar a vontade de ‘esganar’ os árbitros que ele tem vez ou outra. Ele ainda reclama muito e esse comportamento só vai melhorar com o tempo, antes de ganhar a Europa para chegar lá, onde certamente chegará, com mais competência.

É bem verdade que ele melhorou muito nesse quesito, mas ainda tem um caminho a percorrer antes de se mandar, o que parece cada vez mais iminente. O fato é que o futebol brasileiro perderá em breve seus dois principais atacantes, Gabriel Jesus, do Palmeiras, e Gabriel, do Santos. É muito difícil segurá-los. Palmeiras e Santos terão de sambar para isso.